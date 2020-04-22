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إحباط جريمة قتل جماعي في مؤسسة تعليمية بروسيا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:38 ص
الأمن الروسي
الأمن الروسي
وكالات

أحبطت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، هجومًا مسلحًا على مؤسسة تعليمية في مقاطعة تيومين بشمال البلاد.

 

وأصدرت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، بيانًا أكدت فيه أنها ألقت القبض على مواطن من مواليد عام 2001 كان يخطط للهجوم على المؤسسة التعليمية، وصادرت منه بندقية صيد بالذخيرة وسكيني صيد وكميات من مادة نترات الأمونيوم ووسائل اتصال وإرشادات من الإنترنت بشأن كيفية تصنيع عبوات ناسفة.

 

وقال البيان، إن المعتقل أقر بخطته، والعمل جار حاليا على تحديد مادة الاتهام، ولم يكشف البيان عن اسم المؤسسة التعليمية التي كانت هدف الهجوم المخطط له.

 

وفي سياق آخر، وزير الصحة الروسي، أعلنت السلطات الروسية البدء في الاختبارات قبل السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، ويجري الآن إعداد البروتوكولات للتجارب السريرية. وتم تحقيق نتائج واعدة".

 

وأكد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، المتحدث باسم المركز الروسي الخاص بمراقبة وضع الفيروس، أن جميع المختصصين يخططون لاستكمال جميع وثائق الدراسات المكتبية في 31 مايو، والانتقال مع أول يوم في فصل الصيف إلى التجارب السريرية" للقاح ضد كورونا، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

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مؤسسة تعليمية لقاح ضد كورونا روسيا الأمن الروسي

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