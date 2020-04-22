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رئيس البرلمان يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:43 ص
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان المبارك.
 
وقال عبدالعال فى برقية التهنئة: "يطيب لى أن أهديكم باسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية ‏وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة ‏والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة، وهى ترفُل في ثياب العزة والمنعة، وعلى سائر الشعوب ‏العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، داعين المولى عز وجل أن يبلغ شعب مصر العظيم الذى أودعكم أمانته مرفأ الأمن ‏والسلام، ليكون في طليعة دول العالم ومحوراً من محاور التنمية التي تسعون إليها".‏
 
وأضاف عبد العال فى برقيته: "مجلس النواب  يؤكد لكم أن ما تحقق ‏على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ‏ليعيش كل مواطن آمن في سربه، عزيزاً في وطنه داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ‏ويرعاكم".‏

استطلاع هلال شهر رمضان المبارك

ويعلن، اليوم الاربعاء الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، نتائج الرؤية الشرعية من استطلاع هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجرى 1441، وذلك عقب صلاة المغرب بنصف ساعة، حيث سبق وأكدت دار الافتاء، أنها هى المسؤولة عن استطلاع الهلال وإعلان بداية الشهور وسيتم عمل بث مباشر على الصفحة ليعلن المفتى نتيجة الاستطلاع، وذلك عقب إلغاء الاحتفال الرسمى والذى كان يعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر.

وكشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريا الموافق 22 أبريل الجارى وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات المبدئية أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل.

ووفقا للحسابات فعدة الشهر ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل، وأخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون أول أيامه هو أقلها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6.28، أما أخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47. وكان شهر شعبان، قد ولد هلاله بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 28 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى الثلاثاء 29 رجب 1441 هجريا الموافق 24 مارس الماضى.

وبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة لمدة 9 دقيقة، والقاهرة لمدة 7 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، أما فى محافظات الجمهورية فبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 7 لـ10 دقيقة، وبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية بين 2 لـ 18 دقيقة، وأثبتت الرؤية الشرعية أن الأربعاء 25 مارس الماضى هو أول أيام شهر شعبان.

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هلال شهر رمضان المبارك بوابة الفجر الفجر السيسي الدكتور علي عبد العال استطلاع شهر رمضان

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