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أستاذ اجتماع: "تكافل وكرامة" يساعد في بناء أسرة ولا يقدم إحسانا (فيديو)

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور رشاد عبداللطيف، أستاذ علم الاجتماع، إن التكافل الاجتماعي أحد بنود الزكاة، مشيدا بمشروع تكافل وكرامة، معقبا: "فكرة الرئيس السيسي ربنا يخليه ويحافظ عليه".

وأشار "عبداللطيف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، إلى أن برنامج تكافل وكرامة يكافح فكرة العوز والاحتياج، منوها بأن البرنامج لا يقدم إحسان للمحتاجين، وإنما يساعدهم على بناء أسرة في شكل متكامل.

وقد أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن صرف معاش تكافل وكرامة لـ4311 أسرة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور وائل عبد العزيز، أنه جرى توفير أماكن انتظار للتيسير على أصحاب المعاشات لتفادي تكدس الزحام، إلى جانب تعقيم وتطهير كافة المنافذ، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأكد عبد العزيز بدء عملية الصرف من يوم 17 أبريل الجاري، ومستمرة لحين الانتهاء من صرف الدعم لكافة المنتفعين على مستوى المحافظة، مناشدا كافة المواطنين عدم التكدس والزحام على وحدات التضامن أو التزاحم أمام مكاتب البريد حرصًا على سلامتهم.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أعلنت يوم 12 أبريل الجاري، عن صرف مستحقات شهري (مارس وأبريل) كدفعة واحدة على أن يجري ذلك بنظام الدفع المباشر للمواطنين بالبريد (الحوالات البريدية) من مكاتب البريد التابعة لكل قرية على أن يحضر المواطن ببطاقة الرقم القومي وصورة منها دون الانتظار لطبع كروت الفيزا، التي قد تستغرق وقت أطول وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ولدعم خدمة المواطنين.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت صرف مساعدات برنامج تكافل للمستفيدين والذين يبلغ عددهم نحو ٢ مليون أسرة بإجمالي قيمة نحو ٩٠٣ ملايين جنيه.

وقال بيان من الوزارة الاثنين الماضي، إن الصرف يكون من خلال 4 آلاف مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نيفين القباج، وزيرة التضامن لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لشهر أبريل لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات.

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