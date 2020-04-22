Advertisements

ضبط ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:48 ص
المضبوطات
المضبوطات
بـ3 آلاف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.. أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة ترزي، بمركز أطفيح، جنوب الجيزة، لقيامه بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية وبيعها بالأسواق على أنها معقمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح برئاسة الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث المركز، مفادها قيام أحد الأشخاص (ترزى، مقيم بدائرة المركز) بتصنيع كمامات طبية، من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها فى عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، أعدت مأمورية برئاسة العقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم أحمد صبحي وكيل فرقة شرق الجيزة، وأمكن ضبطه وبحوزته (1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى).

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتمكنت من اقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والإتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أمن المنافذ: ضبط ٣ قضايا تهريب خلال ٢٤ ساعة

وكثفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالى، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (3) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – شاشات تليفزيون - كيماويات) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (1،878،517 مليون وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر جنيهًا).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كمامات غير مطابقة للمواصفات ترزي بوابة الفجر الفجر أطفيح

أخبار تهمك

عاجل.. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد موسى: إجراءات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ يومين

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ 42 دقيقة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يومين

ريال مدريد يحدد سعر بيع أشرف حكيمي

منذ ساعة و نصف

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ أقل من ساعتين

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 7 ساعات

حيلة جديدة.. ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مبابي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 20 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ يوم

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بحوزته 150 ألفا.. حبس فني بشركة السكر لتصنيعه كمامات مجهولة

الرقابة الإدارية تضبط كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات المجهولة

ضبط 150 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع في الجيزة

مقام على 150 متراً.. معاينة مصنع عثر بداخله 150 ألف كمامة مجهولة المصدر بالحوامدية

بحوزته 150 ألفا.. استمرار حبس متهم لتصنيعه كمامات غير صالحة

حبس ديلر الوراق 4 أيام بتهمة حيازة 250 جرام حشيش

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:43 ص

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

08:38 ص

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

05:47 ص

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

08:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم