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شوبير يكشف عن الملاعب الجاهزة للدوري

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:48 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هناك اكثر من ملعب داخل القاهرة، جاهز لاستقبال مباريات الدورى الممتاز، حال عودته عقب توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.


وقال شوبير، في تصريحات عبر اذاعة "اون سبورت اف ام" :"هناك 8 ملاعب بالقاهرة جاهزة لاستقبال مباريات الدوري حال عودته، وهى ستاد القاهرة والكلية الحربية وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب وبتروسبورت والسكة الحديد والدفاع الجوي والسلام"


وأضاف: "كما هناك ثلاث ملاعب بالاسكندرية جاهزة لاستقبال المباريات وهى الجيش ببرج العرب والمكس والاسكندرية".


وتابع: "بدء اتحاد الكرة وضع تصور، لاستئناف النشاط الرياضي امر جيد، لأن الحياة يجب ان تعود لطبيعتها مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية".


وأشار شوبير، اقتراح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، باستكمال الدورى على شكل معسكر، بأن تقيم الفرق فى منتجعات ومدن رياضية، كان اقتراح جيد، ومن الواضح ان جميع الدول ستطبق ذلك، من اجل استكمال الموسم.


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