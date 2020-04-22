27 إبريل المقبل .. نهاية الحق في توزيع كوبون "غاز مصر"

قالت البورصة المصرية أن شركة غاز مصر، قد قررت توزيع الكوبون رقمه 36 بواقع 3 جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتبارا من 27 إبريل المقبل .





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن الحق في التوزيع ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة اليوم الأربعاء 22 إبريل .





كانت الشركة قد اعتمد مؤشرات نتائج الأعمال غير مدققة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2019 والتي أظهرت تحقيق ربح بلغ 164.962 مليون جنيه مقابل أرباح قدرت بنحو 35.166 مليون جنيه، خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق .





وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 3.75 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.59 مليار جنيه في العام السابق له.





وكانت الجمعية العامة للشركة وافقت على توزيع 72 مليون جنيه على المساهمين بواقع 3 جنيهات للسهم، مقسمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بقيمة 57.6 مليون جنيه، ومساهمون آخرون بـ14.4 مليون جنيه.



