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ضبط 859 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وقامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (٨٥٩) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت الحملات، في مجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تم ضبط ١٠٣٩ قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية) وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (9804) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

فيما أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط (220) قضية متنوعة. 

وأسفرت جهودها عن ضبط (96) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وكثفت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضايا متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (6) قضايا متنوعة (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات) وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 

تعرف علي جهود قطاع الأمن الاقتصادي في 24 ساعة

وفي سياق متصل، كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الأتي: 

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 

قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 758 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 814 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها: "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".

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