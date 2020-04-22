شرط وحيد من بيراميدز للموافقة على رحيل ثلاثي الفريق إلى الزمالك

أظهر نادي الزمالك رغبة في التعاقد مع ثلاثي نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب الزمالك في ضم كل من عمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور نجوم بيراميدز في الصيف القادم.





ويريد بيراميدز عقد صفقة تبادلية مع النادي الأبيض للموافقة على رحيل نجومه الثلاثة إلى النادي في نهاية الموسم الجاري.





وتتوقف الصفقة حتى الآن على تحديد بيراميدز للاعبين الذين يرغبهم في ضمهم للأببض ليحسم مسئولو القلعة البيضاء موقفهم من الموافقة على رحيلهم من عدمها.