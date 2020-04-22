مدينة 6 أكتوبر: نسابق الزمن في تنفذ مشروعات الإسكان الاجتماعي

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنهم يسابقون الزمن في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وأن تستمر عجلة العمل وألا تتوقف، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.





وأشار "النجار"، خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم الإعلان عن تسليم أول 1000 وحدة سكنية ضمن القطاع "د" لمشروع الإسكان الاجتماعي في غضون 15 يوم، موضحا أنه جاري استكمال المرافق للوحدات السكنية.





وأوضح أن مدينة 6 أكتوبر بها مشروع سكن مصر ويتكون من 177 عمارة سكنية، وفي خلال شهر سيتم بدء الإعلان عن تسليم وحداته.





وقد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تركيب الكمرات المعدنية لكوبري تقاطع محور ترعة الزمر مع شارع الهرم، الذى يُنفذه الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، مُمَثلًا فى جهاز تعمير القاهره الكبري، موضحًا أن الجهاز المركزى للتعمير يستغل فترة حظر التجوال للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومى الهام.





وقال الدكتور عاصم الجزار: إن مشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، يبدأ مساره من الطريق الدائرى جنوبًا “دائرى المنيب”، وحتى الطريق الدائرى شمالًا “دائرى الوراق” بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) متر، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو ٥ مليارات جنيه.



