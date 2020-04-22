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سلطنة عمان تسجل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيرزس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

                                      

وفي تقرير لوزارة الصحة العمانية بشأن مستجدات تفشي كورونا، أكدت أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 1614 حالة، مشيرة إلى أن 35 فقط من المصابين الجدد مواطنون عمانيون.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة العمانية، قد تماثل 238 مريضا للشفاء من العدوى حتى الآن، فيما لا تزال حصيلة ضحايا الوباء على مستوى ثماني حالات وفاة، دون تسجيل وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة.

 

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل 57 حالة شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة العمانية 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما أعلنت شفاء 6 حالات و86 إصابة جديدة بالفيروس.

 

وقد قررت السلطات العمانية، عزل العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

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