وزير البترول يستعرض كود تشغيل منظومة نقل الغاز الجديدة

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز اجتماع مجلس إدارة الجهاز من خلال الفيديو كونفرنس بحضور المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذى للجهاز وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار "الملا" إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض كود تشغيل منظومة نقل الغاز والغرض منه تمهيداً للتطبيق كآلية رئيسية فى تنظيم عمل سوق تداول الغاز فى مصر ونحو خلق سوق تنافسى ووضع مبادئ موحدة للكيانات العاملة بالسوق وملاك ومشغلى شبكة نقل الغاز للسماح باستخدام منظومة النقل دون تمييز .





وأضاف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن أهمية كود تشغيل شبكة نقل الغاز تتمثل في أنه مجموعة القواعد الفنية والتجارية لأسس استخدام منظومة النقل بين مشغل المنظومة ومستخدميها وفقاً لقانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية وبما يسمح بإتاحة دخول أطراف جديدة للسوق وهو ما يمهد لتحقيق التنافسية وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.





ومن جانبه أوضح المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذى للجهاز أنه طبقاً ولأهداف الجهاز لتنظيم العلاقة بين المشاركين في سوق تداول الغاز، فقد نص القانون ولائحته التنفيذية على ضرورة إقرار كود تشغيل منظومة نقل الغاز، بعد التشاور مع مشغلى الشبكة وبعد صدور تراخيص الكيانات العاملة فى سوق الغاز ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع ، فقد كان لزاماً إقرار كود النقل باعتباره مجموعة القواعد الموحدة التى تشكل أساس العلاقات الفنية والتجارية لاستخدام منظومة نقل وتداول الغاز.





وأشار إلى أن هذا الكود يحتوى على توصيف منظومة نقل الغاز بكافة ملحقاتها ونظام المراقبة والتحكم وحقوق وواجبات المستخدمين للشبكة ومشغليها وملاكها والخدمات الفنية المقدمة من حجز السعات والأنظمة التشغيلية وقياسات الغاز والحفاظ على الاتزان المادى والتجارى بالشبكة وخطة الطوارئ بما يحقق التشغيل الآمن للشبكة القومية للغاز التى تعد أهم شرايين نقل الغاز.