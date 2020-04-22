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أحمد سعد يهدي ياسر جلال أغنية لمسلسله "الفتوة"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
رشا عادل
أهدى الفنان أحمد سعد، أغنية لمسلسل "الفتوة" الذي يقدمه الفنان ياسر جلال خلال السباق الرمضاني المقبل، وشارك أحمد جمهوره بمقطع فيديو من الأغنية، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"اهداء الي صديقي واخويا ياسرجلال مسلسل الفتوه رمضان2020 اغنيه جديده علي اليوتيوب الان".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:" الله على الجمال بجد" واضاف آخر"صوت صعب يتكرر ما شاء الله ووجعت قلبي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"صوتك يجنن".

مسلسل "الفتوة" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان ياسر جلال وهنادي مهنى ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح.

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