الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يصعد 6 جنيهات

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، ارتفاعا ملحوظا بقيمة 6 جنيهات، ليسجل عيار 21 نحو 737 جنيها خلال التعاملات اليوم، وذلك بسبب تحرك نحو الصعود لسعر أوقية الذهب عالمياً بما قيمته 0.45% لترتفع إلي 1696 دولارا، مع اتجاه صعودي في ظل تراجع الأسهم.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 : 631.70 جنيه

عيار 21 : 737 جنيها للجرام

عيار 24 : 842.25 جنيه للجرام

الجنيه الذهب : 5896 جنيها

السعر العالمي : 1696 دولار

وهبطت أسعار الذهب يوم الأربعاء في حين غطت قوة الدولار والتهافت على السيولة عقب الانهيار التاريخي للعقود الآجلة للخام الأمريكي على الدعم من خلال مشتريات للمعدن الاصفر كملاذ آمن.





ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1682.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أقل مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء إذ أدى انهيار أسعار النفط لعمليات بيع مذعورة في الاسواق الأوسع وغذى ذلك التهافت على السيولة.





وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة واحدا بالمئة إلى 1704.10 دولار.





ومقابل منافسين رئيسيين، حام الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء.





انخفضت أسعار النفط مجددا يوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب بسبب تفشي فيروس كورونا. وتحول عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي لأول مرة في التاريخ سلبا يوم الاثنين.





وقال محللون إن الذهب قد يتعرض لضغوط على المدى الأطول إذ أنه يستخدم للتحوط في مواجهة التضخم ويميل انخفاض أسعار النفط لزيادة الضغوط الانكماشية في السوق.