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يوم الأرض | محرك بحث جوجل يحتفل بيوم الارض العالمي Earth day

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:10 م
جوجل يحتفل بيوم الأرض
جوجل يحتفل بيوم الأرض
احتفل محرك البحث العالمي "جوجل" بيوم الارض العالمي Earth day، الذي يوافق اليوم 22 أبريل 2020، في مصر وبعض الدول العربية، حيث غير شعاره الرئيسي إلى "نحلة".

حيث احتفل جوجل هذا العام، بأحد أصغر الكائنات وهو "النحلة"، وأن ثلث محاصيل العالم تعتمد على التلقيح من النحل، وأكثر من 85% من نباتات العالم المزهرة.

يوم الأرض | هو حدث سنوي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل من كل عام لإظهار الدعم لحماية البيئة ونشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وتم الاحتفال بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نُظمت عالميًا بواسطة شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 بلدًا حول العالم.

ونقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، جميع المعلومات التي تريدون أن تعرفونها في يوم الارض العالمي Earth day.

التأسيس (صاحب الاحتفال بيوم الأرض)
احتفل السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون سياسي وبيئي أمريكي، بيوم الأرض عندما قام هو ومساعده دنيس هايس بزيارة سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا عام 1969م، تملكهما الغضب والذعر عندما شاهدا كميات النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية لمسافة عدة أميال، هذا التلوث له تأثير خطير على البيئة ويجعل حياة الأسماك والطيور والأحياء المائية مستحيلة، استطاع إقناع الرئيس "جون كنيدي"، ليقوم بعمل وطنى يتمثل فى مناقشة قضايا الحفاظ على البيئة، ولذا كان لنيلسون الفضل في تأسيس يوم الأرض  كيوم بيئي تثقيفي.

عقد لأول مرة فى 22 أبريل 1970، وبينما كان تركيز يوم الأرض الأول على الولايات المتحدة، لكن دينيس هايس، والذي كان المنظم المحلي بأمريكا في 1970، أسس منظمة The Bullit Foundation التي جعلت هذا اليوم دوليًا وأقامته عام 1990 في 141 دولة.

ويرجع سبب اختيار يوم 22 أبريل الاحتفال بيوم الأرض، لأنه يمثل فصل الربيع بنصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وأطلق عليه يوم الأرض نظرًا لأن من يقوم بتنظيم يوم الأرض حاليًا شبكة يوم الأرض، وتحتفل به سنويًا أكثر من 175 دولة.

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