يوم الأرض | محرك بحث جوجل يحتفل بيوم الارض العالمي Earth day

احتفل محرك البحث العالمي "جوجل" بيوم الارض العالمي Earth day، الذي يوافق اليوم 22 أبريل 2020، في مصر وبعض الدول العربية، حيث غير شعاره الرئيسي إلى "نحلة".





حيث احتفل جوجل هذا العام، بأحد أصغر الكائنات وهو "النحلة"، وأن ثلث محاصيل العالم تعتمد على التلقيح من النحل، وأكثر من 85% من نباتات العالم المزهرة.





يوم الأرض | هو حدث سنوي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل من كل عام لإظهار الدعم لحماية البيئة ونشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وتم الاحتفال بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نُظمت عالميًا بواسطة شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 بلدًا حول العالم.



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التأسيس ( صاحب الاحتفال بيوم الأرض )

احتفل السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون سياسي وبيئي أمريكي ، بيوم الأرض عندما قام هو ومساعده دنيس هايس بزيارة سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا عام 1969م، تملكهما الغضب والذعر عندما شاهدا كميات النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية لمسافة عدة أميال، هذا التلوث له تأثير خطير على البيئة ويجعل حياة الأسماك والطيور والأحياء المائية مستحيلة، استطاع إقناع الرئيس "جون كنيدي"، ليقوم بعمل وطنى يتمثل فى مناقشة قضايا الحفاظ على البيئة، ولذا كان لنيلسون الفضل في تأسيس يوم الأرض كيوم بيئي تثقيفي.



