صدمة لريال مدريد ... باريس سان جيرمان يشدد الخناق على مبابي

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يشدد الخناق بقوة على نجمه الأول " كيليان مبابي " بشأن إنتقاله لريال مدريد في الفترة القادمة.





وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، لكنه حتى الآن، رفض كل عروض فريقه للتوقيع على عقد جديد، رغم إغراء الإدارة له برواتب خيالية.





وبحسب صحيفة " آس " الإسبانية اليوم، فإن إدارة النادي الباريسي، متمثلة في المدير الرياضي " ليوناردو " تنوي الإبقاء على مبابي حتى نهاية عقده، مفضلةً التخلي عنه في صفقة إنتقال حر.





وأضافت الصحيفة، أن مسألة ضم مبابي لا تبدو متاحة خلال الصيف المقبل، في ظل الازمة المالية التي تضرب ريال مدريد، بسبب تجديدات ملعبه " سانتياجو بيرنابيو " فضلاً عن أزمة وباء كورونا.





ونوهت آس، أن ريال مدريد سيعمل على ضم اللاعب خلال الصيف القادم عام 2021، حيث حينها سيكون متبقي موسم واحد في عقده، ومن ثم تصبح تكلفة إنتقاله منخفضة نسبياً.





إلا أن باريس سان جيرمان لن يتخلى عن اللاعب، حيث سيفضل تركه بالمجان عام 2022 مع نهاية عقده وعدم تركه لريال مدريد.





وبذلك، ينوي باريس سان جيرمان تكرار سيناريو نجميه، أدريان رابيو وإدينسون كافاني، حيث رفض النادي رحيلهما، قبل أن يستنفذا مدة تعاقديهما حتى النهاية.





وأشارت الصحيفة، أن مبابي يريد ريال مدريد طمعاً في الفوز بالألقاب الفردية والجماعية، إلا أن باريس سان جيرمان لن يدع اللاعب ببساطة.





وتلعب بطولة كأس العالم 2022 في قطر دوراً في الإبقاء عليه، حيث ستقام البطولة في ديسمبر 2021، ويريد مالك النادي " ناصر الخليفي " الإنتظار للبطولة لضم مهاجم قوي، يخلف مبابي، إذا قرر وقتها الرحيل لريال مدريد.



