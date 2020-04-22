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شفاء سادس حالة بقابس وتسجيل 11 تحليلا سلبيا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
تلقّت خلية اليقظة بالإدارة الجهوية للصحة في قابس، 11 تحليلا لعيّنات تم توجيهها يوم أمس إلى مخبر المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في صفاقس، بعد أن اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا.

وبحسب ما أفادت به 'وات' نقلا عن مصدر مسؤول من خلية اليقظة بالإدارة الجهوية للصحة في قابس، فإن كل هذه التحاليل جاءت سلبية، ليبقى بذلك العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس في الجهة في حدود 22 مصابا.

وأضاف ذات المصدر، ان شخصا اخر من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد والذين تم إيواؤهم بالمركز الوطني للحجر الإجباري في المنستير، قد تأكّد شفاؤه ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين تخلّصوا بشكل تام من الفيروس إلى ستة أشخاص.

ويذكر أنّه تمّ اليوم توجيه 47 عينة لتحليلها بمخبر المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في صفاقس، بعد ان اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا، وفق نفس المصدر.

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