الصحة السعودية: صيام مصاب "كورونا" يرجع إلى الأطباء

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صرح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، بأن مسألة صيام المصاب بفيروس كورونا المستجد، ترجع إلى الأطباء المعالجين للحالة المرضية، مبينًا أن البرنامج العلاجي للمريض له دور آخر.



وأضاف “العبد العالى” أن الإصابة بفيروس كورونا كسائر الإصابات بالأمراض الأخرى التي تعتمد على مقدار المضاعفات ومقدار تفاعل الجسم لها وتأثير الجسم وأعضائه ووظائفه.



وذكر أن صيام المصاب بكورونا يتوقف على قدرته على الصيام وتحمل وظائفه ذلك، إضافة إلى ذلك هناك بعض التدخلات العلاجية التي تستلزم الرجوع فيها إلى جهة تقوم بالفتوى الشرعية وتقدير قدرة المريض.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.



وبلغ عدد 6 وفيات ليرتفع عدد المتوفين إلى 109 حالة وفاة.



كما بلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 11631 حالة تسجيل150 حالة تعافي إجمالي حالات الشفاء ١٦٤٠حالة.



ووصل إجمالي الحالات في المملكة إلى 11631 حالة، بينها 9882 حالة نشطة، منها 81 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.



وأعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أمس الأثنين، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة 10 آلاف حالة.



ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال “الربيعة” من داخل مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة: “قلت قبل أسبوعين أننا قد نصل إلى أكثر من 10 آلاف وفقًا إصابة بفيروس كورونا وقد تجاوزنا هذا الرقم مع حالات اليوم”.



وأضاف “وزير الصحة”: “لاحظ الجميع خلال الأيام الثلاثة الماضية زيادة في إعداد المصابين بفيروس كورونا وذلك بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصي الحالات واكتشافها للسيطرة عليها”.



وأردف “الربيعة”، بقوله: “نتوقع ازدياد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام القادمة من خلال المسح النشط الذي ساهم في تقصي حالات الإصابة”، مؤكدًا على “أهمية التعاون لحماية الجميع من هذا الوباء وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية بأنواعها للوصول إلى بر الأمان”.



وبشأن “شهر رمضان”، أوضح “وزير الصحة”، أن “الأنشطة الاجتماعية تكثر في رمضان، ونأمل أن يكون هذا الشهر في هذا العام مختلف، جراء الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي”.



ورفع “الربيعة” الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم السخي لوزارة الصحة بأكثر من 47 مليار ريال، التي تم اعتمادها لدعم الوزارة في هذه الجائحة.