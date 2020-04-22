Advertisements

"المركزي" يرفع حدود السحب النقدي للأفراد اعتبارا من أول رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
محمد عصام

أعلن رئيس اتحاد البنوك المصرية، اليوم الأربعاء، أنه قام بالاتفاق مع البنك المركزي على زيادة  قيمة السحب النقدي للأفراد بداية من شهر رمضان، بعدما كان البنك المركزي اتخذ قرار بخفضها الشهر الماضي مع صرف المعاشات.


قال  محمد الإتربى رئيس بنك مصر واتحاد البنوك فى تصريحات صحفية إنه سيتم تعديل حدود السحب بالنسبة  للأفراد للترتفع إلى 20 ألف جنيه عبر ماكينات الـ ATM يوميًا بدلا من 5 الآف فى الوقت الحالى، وترتفع فى الفروع من 10 الاف جنيه يوميًا لتصبح 50 ألف جنيه.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البنك المركزى المصري البنك المركزى الاقتصاد المصري اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان

أخبار تهمك

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ يوم

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى: إجراءات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا في رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

منذ نصف ساعة

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 22 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يحدد سعر بيع أشرف حكيمي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ يوم

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ ساعتين و 16 دقيقة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يومين

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 12 ساعة

"الأعلى للإعلام" يوصي بغلق حسابات الطالبة حنين حسام: تروج للدعارة المُقنعة

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

البنك المركزي يرفع حدود الدفع عبر المحمول إلى 100 ألف جنيه شهريا

ثلاث إجراءات حكومية لتسهيل صرف المعاشات بداية من أبريل القادم

بنك ناصر: ملتزمون بعدم احتساب عمولات السحب من الصراف الآلي

هذه الجهات مستثناه من حد الإيداع اليومي للبنك المركزي.. تعرف عليها

سعر الدولار اليوم الاثنين 30-3-2020.. في البنوك المصرية

برلماني: قرار البنك المركزي بشأن السحب والإيداع يضبط السوق

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:41 ص

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

01:28 م

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

11:43 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

08:38 ص

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

05:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم