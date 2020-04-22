"المركزي" يرفع حدود السحب النقدي للأفراد اعتبارا من أول رمضان

أعلن رئيس اتحاد البنوك المصرية، اليوم الأربعاء، أنه قام بالاتفاق مع البنك المركزي على زيادة قيمة السحب النقدي للأفراد بداية من شهر رمضان، بعدما كان البنك المركزي اتخذ قرار بخفضها الشهر الماضي مع صرف المعاشات.





قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر واتحاد البنوك فى تصريحات صحفية إنه سيتم تعديل حدود السحب بالنسبة للأفراد للترتفع إلى 20 ألف جنيه عبر ماكينات الـ ATM يوميًا بدلا من 5 الآف فى الوقت الحالى، وترتفع فى الفروع من 10 الاف جنيه يوميًا لتصبح 50 ألف جنيه.