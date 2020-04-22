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لأول مرة في تونس.. الأطباء ينقذون مصابة كورونا باستخدام الرئة الإصطناعية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
تمكن أطباء من القطاعين العام والخاص تحديدا بمستشفي الرابطة ومصحة التوفيق، من النجاح في إنقاذ حياة مصابة بفيروس كورونا وعودتها إلى التنفس الطبيعي.

وقد قام الأطباء بإنقاذ المريضة المذكورة، باستعمال تقنية الرئة الاصطناعية التي تستخدم لأول مرة للمصابين بهذا المرض.

ووفق الدكتور في الإنعاش والتخدير نور الدين مبارك، فإن تقنية الرئة الاصطناعية تساهم في تخفيف الضغط على رئتي المريض، الذي يخضع للتنفس الاصطناعي وفي تحسن حالتها.

وقد دعا الدكتور مبارك، الأطباء إلى استخدام هذه التقنية للمرضى في الوقت المناسب و قبل فوات الأوان، حسب تعبيره.

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