استهداف الحكومة الصينية من قبل قراصنة مرتبطين بفيتنام

حاول المتسللون الذين يعملون لدعم الحكومة الفيتنامية اختراق منظمات الدولة الصينية في مركز جهود بكين لاحتواء تفشي فيروس كورونا، حسبما أعلنت شركة FireEye الأمريكية للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء.





وقالت FireEye، إن مجموعة قرصنة تعرف باسم APT32 حاولت اختراق حسابات البريد الإلكتروني الشخصية والمهنية للموظفين في وزارة إدارة الطوارئ الصينية وحكومة مدينة ووهان الصينية في وسط جائحة فيروس كورونا العالمي، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقال المحققون في FireEye وشركات الأمن السيبراني الأخرى، إنهم يعتقدون أن APT32 تعمل نيابة عن الحكومة الفيتنامية. يعكس النشاط الأخير للمجموعة محاولات من قبل مجموعة من المتسللين المدعومين من الدولة للتنازل عن الحكومات والشركات والوكالات الصحية بحثًا عن معلومات حول المرض الجديد ومحاولات مكافحته.





وقال بن ريد، كبير المديرين للتحليل في وحدة الاستخبارات بالتهديد في FireEye: "تتحدث هذه الهجمات عن كون الفيروس أولوية استخباراتية - الجميع يرمون كل ما يمتلكونه، و APT32 هو ما تملكه فيتنام".





ولم ترد الحكومة الفيتنامية على طلب للتعليق. لم يتم الرد على الرسائل المرسلة إلى عناوين البريد الإلكتروني التي يستخدمها المتسللون.





لم تستجب إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) ووزارة إدارة الطوارئ الصينية وحكومة مدينة ووهان على الفور للطلبات المرسلة عبر الفاكس للتعليق.



