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نابولي يغازل نجم برشلونة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

يسعى نادي نابولي الإيطالي للتعاقد مع إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

 

يتصدر راكتيتش قائمة نجوم برشلونة المتوقع رحيلهم عن صفوف الفريق الكاتالونى مع نهاية الموسم الحالي 2019-2020، في ظل رغبة إدارة البارسا التخلص منه عن طريق إدخاله في صفقات تبادلية، للتعاقد مع نجوم جدد.

 

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، أن نابولي تواصل مع راكيتيتش للتفاوض معه بشأن ضمه في الميركاتو المقبل، ومعرفة قرار اللاعب الكرواتى خاصة مع صعوبة رحيله للفريق الإيطالي.

 

وأضافت الصحيفة: "راكيتيتش لديه أولويات أخرى حول مستقبله، ولا يريد الرحيل عن برشلونة لصفوف فريق آخر في صفقة تبادلية".

 

ويسعى راكيتيتش للاستمرار مع برشلونة حتى انتهاء عقده في صيف العام المقبل، في المقابل يأمل مسؤولي "البلوجرانا" في التخلص منه بالميركاتو المقبل، باعتبارها الفرصة الأخيرة للحصول على مقابل مادي للاعب، حيث سيرحب النادي بأي عرض للاعب قبل انطلاق الموسم الجديد.

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نادي نابولي نابولي راكيتيتش برشلونة

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