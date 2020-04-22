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الموارد البشرية تعلن مواعيد العمل في شهر رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواعيد العمل للقطاعين العام والخاص خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، أن ساعات العمل للقطاع العام ستكون 5 ساعات يوميًّا، تبدأ الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

وبيّنت أن ساعات العمل للقطاع الخاص ستكون 6 ساعات يوميًّا.

وأعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة 10 آلاف حالة.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال “الربيعة” من داخل مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة: “قلت قبل أسبوعين أننا قد نصل إلى أكثر من 10 آلاف وفقًا إصابة بفيروس كورونا وقد تجاوزنا هذا الرقم مع حالات اليوم”.

وأضاف: “وزير الصحة”: “لاحظ الجميع خلال الأيام الثلاثة الماضية زيادة في إعداد المصابين بفيروس كورونا وذلك بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصي الحالات واكتشافها للسيطرة عليها”.

وأردف “الربيعة”، بقوله: “نتوقع ازدياد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام القادمة من خلال المسح النشط الذي ساهم في تقصي حالات الإصابة”، مؤكدًا على “أهمية التعاون لحماية الجميع من هذا الوباء وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية بأنواعها للوصول إلى بر الأمان”.

وبشأن “شهر رمضان”، أوضح “وزير الصحة”، أن “الأنشطة الاجتماعية تكثر في رمضان، ونأمل أن يكون هذا الشهر في هذا العام مختلف، جراء الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي”.

ورفع “الربيعة” الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم السخي لوزارة الصحة بأكثر من 47 مليار ريال، التي تم اعتمادها لدعم الوزارة في هذه الجائحة.

وتابع “وزير الصحة”: “أُحدثكم من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة الذي يعمل على مدار الـ24 ساعة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقديم الرعاية الصحية، وأشكر لجميع العاملين في القطاع الصحي الذين هم جنود الوطن في تقديم الرعاية الصحية”.

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