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حصاد وأرقام القناة في المجموعة الثانية بالقسم الثاني

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
يصارع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة من أجل البقاء في دوري القسم الثاني، للمشاركة في دوري المحترفين في الموسم المقبل، في حال عودة النشاط الرياضي للموسم الحالي.

يحتل فريق القناة المركز السابع بقيادة تامر مصطفى ، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني برصيد 22 نقطة جمعهم من الفوز في 5 مباريات منهم 3 مباريات على ملعبه ، ، وحقق التعادل في 7 مباريات، منهم 4 تعادلات على ملعبه، وتلقى القناة الهزيمة في 5 مباريات منهم 4 خارج ملعبه.

سجل لاعبي القناة 14 هدف بواقع 9 هدف على ملعبه، مقابل 5 هدف خارج ملعبه، واستقبل القناة في مرماه 15هدف، منهم 4 داخل ملعبه، مقابل 11 بالخارج.

ويبقى لفريق القناة 5 في مباريات في حالة عودة النشاط، سيلعب القناة في الأسبوع الـ 18 خارج ملعبه مع فريق الزرقا، ثم يستضيف النص، ويلتقي مع فريق الترسانة في الجولة الـ 20، كما سيواجه كوكاكولا في الجولة قبل الأخيرة، ويختتم القناة الموسم الحالي بمواجهة فريق منتخب السويس.

هدافي فريق القناة

1-شريف أشرف 5 أهداف
2- على شوقى 3 أهداف
3- أحمد مصطفى لالا هدف
4- إسلام نبيل هدف
5- حسام عبد الواحد هدف
6- محمد يسري هدف
7- علاء البدري هدف
8- إسلام زيادة هدف


ترتيب المجموعة الثانية
1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط

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