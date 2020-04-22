بالكمامة.. محافظ بني سويف يفتتح 300 منزلًا بـ10 قرى (صور)

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، تطوير 10 قرى بمراكز "بني سويف وببا وسمسطا واهناسيا وناصر والواسطى" ضمن المرحلة الثانية من البروتوكول الثالث الموقع بين صندوق "تحيا مصر" وجمعية الأورمان في إطار مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وحضر الافتتاح وفقا لبيان صحفى اليوم الأربعاء، حسين رجب منسق صندوق تحيا مصر بمحافظات "بني سويف والفيوم والجيزة" وإمام أحمد إمام، ورمضان عبد السلام، مديرا مشروعات الأورمان ببني سويف والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة ناصر، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.





وأقيم الافتتاح بقرية الحرجة مركز ناصر، والتي شهدت الافتتاح الرسمي لـ10 قرى وهي "باها، منشية محمد رضوان، صفط راشين، الصعايدة، التضامن 2، دشاشة، منشأة الأمراء، أبويط، معصرة أبوصير، قرية الحرجة" بإجمالي 300 منزلًا بواقع 30 منزل بكل قرية.





وعقب الافتتاح تفقد محافظ بني سويف، بعض المنازل المطورة، حيث شملت أعمال التطوير تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك،فيما تم توزيع 300 كرتونة مواد غذائية ولحوم على الأسر أصحاب المنازل المطورة في القرى العشر، بواقع كرتونة مواد غذائية و2 كيلو جرام من اللحوم لكل أسرة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.





وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للأهالي بمناسبة حلول شهر رمضان، معربًا عن سعادته بتواجده في هذه المناسبة التي يشارك فيها المواطنين فرحتهم بتطوير منازلهم، مؤكدا على أن الدولة بكافة أجهزتها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته في أولوياتها،لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها حجر الزاوية في خطط التنمية، مشيرًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي ومحوري للدولة، في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية والارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا.





وأعرب محافظ بني سويف عن شكره، لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجهًا تحية خاصة لصندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان صاحبي الأيادي البيضاء في كل ربوع مصر، ومثمنًا الجهود التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطوير وإعادة أعمار القرى.





وأضاف أننا في بني سويف، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها كافة الجهود الرسمية والأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى الأكثر احتياجا.



