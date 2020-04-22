لمواجهة كورونا.. مواطن يتبرع بمليون جنيه لمبادرة "بني سويف معاك"

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالشكر للمهندس جمال عبد الفتاح عثمان؛ لمساهمته بمبلغ مليون جنيه في الحساب البنكي رقم (٢٢٠٠٠١٠١) والذي خصصته المحافظة لتلقى التبرعات المادية ضمن مبادرة "بني سويف معاك" والتي أطلقتها المحافظة مؤخرًا لحشد كافة الجهود في مجابهة الأزمات والكوارث.









جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم بمكتبه كل من، المستشار محمود صلاح الصايم، والمستشار أسامة صلاح سالم، محمد عبد الفتاح، حيث أثنى محافظ بني سويف على هذه المساهمة من أحد أبناء المحافظة للدفع بجهود الدولة في مجابهة التحديات والأزمات.





وجّدد المحافظ – وفقا لبيان صحفي اليوم الأربعاء - ثقته الكبيرة في مدى المسؤولية المجتمعية والوعي والانتماء الوطني من أبناء بني سويف، وأنهم سيكونوا نموذجا يحتذي به في مجال المساهمة المجتمعية ودعم جهود الدولة التي لا تدخر جهدا لتحقيق التنمية ومجابهة أية أزمة قد يمر بها الوطن والمواطن، لاسيما في ظل الظروف الراهنة مع تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية.





11 حالة وفاة بـ"كورونا"





أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.





3333 إصابة بـ"كورونا"





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



