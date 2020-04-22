بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

أصدر "تيك توك" منصة الفيديو في مصر، اليوم الأربعاء، بيانًا عاجلا بشأن واقعة الطالبة حنين حسام، التي أثارت الجدل بمقطع فيديو تدعو فيه الفتيات إلى تسجيل فيديوهات لهن من المنزل مقابل الحصول على المال.





وأكدت المنصة، أن المحتوى المتداول محل التحقيق لم يتم نشره من خلال المنصة الخاصة بـ"تيك توك"، كما أكدت أنها لم تؤيد أو تفرق بين أي محتوى أو مستخدم وآخر طالما أنه يلتزم بالإرشادات المدرجة.





وأشارت "تيك توك" إلى أنها تضع سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي التطبيق وتحدد قواعد السلوك والمحتوى المقبول وغير المقبول على المنصة.





وأضافت، بالإشارة إلى الأخبار المتداولة والمنتشرة مؤخرا عن إحدى مستخدمي تطبيق "تيك توك"، فإننا نؤكد أن المحتوى المتداول محل التحقيق لم يتم نشره من خلال منصتنا، كما نقوم دائمًا بتطوير وتعزيز أدوات مراقبة وتقييم المحتوى لضمان تحديد استخدام الجميع من المشاهير أو غير المشاهير على حد سواء وفقًا لإرشادات مجتمع "تيك توك"، وأن أي سلوك سلبي قد يحدث على التطبيق من قبل المستخدمين هي حالات فردية لا تعكس ولا تمثل مبادئ المنصة".





وتابعت: لا نسمح بمشاركة أي محتوى على المنصة يمكن أن يتسبب في تضليل أو خداع المستخدمين أو أية أفعال من الممكن أن تسبب ضررًا لمجتمعنا، كما لا نسمح بوجود أية خدمات أو أنشطة مدفوعة أو خدمات زيادة التفاعل والمرور على الحساب المدفوعة.





وبموجب إرشادات استعمال التطبيق لدينا، تحظر "تيك توك" أي محتوى أو نشاط يسعى إلى زيادة الشعبية بشكل مدفوع أو بطرق غير تطوير جودة المحتوى على المنصة، كما نمنع أيضًا أي محاولات للتلاعب بآليات النظام الأساسية لزيادة التفاعل. وتحظر إرشادات "تيك توك" كذلك مشاركة الطرق حول زيادة المشاهدات أو الإعجابات أو المتابعين أو المشاركات أو التعليقات بشكل غير حقيقي أو بطرق أخرى غير تطوير جودة المحتوى، كما يمنع التطبيق محاولة بيع أو شراء المشاهدات أو الإعجابات أو المشاركات أو التعليقات.



