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بيونسيه تكرم العاملين في الرعاية الصحية في ديزني

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
وكالات

مع استمرار الإجراءات التدابير بهدف التصدي لفيروس كورونا العالمي، فاجأت المغنية بيونسيه جمهورها بأدائها الفني لأغنية "when u wish upon a star" من فيلم "بينوكيو" تعبيراً عن تقديرها لجهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وللمساعدة في جمع الأموال لجهود الإغاثة الأميركية.

وفي التّفاصيل، فتلقّى عشاق ديزني والموسيقى بشكلٍ عام تكريماً من مجموعة من النجوم شملت أريانا غراندي، وكريستينا أغيليرا وديمي لوفاتو ومايكل بوبلي في برنامج Disney Family Singalon"على قناة   .ABC كما أدّى بعض نجوم "High School Musical" أغنية "We’re all in this together".

وقبل أدائها الأغنية، أرسلت بيونسيه رسالة إلى العاملين في مجال الرعاية الصّحية، وقالت: "أهدي هذه الأغنية لجميع العاملين في مجال الرعاية الصّحية الّذين ساعدونا في الحفاظ على صحّتنا! نحن نقدّر جهودكم كثيراً!".

وأضافت بيونسيه: "أنا فخورة جدّاً بدعم جهود ديزني لرفع الوعي بمؤسسة Feeding America غير الربحية التي تنشئ بنوك طعام لإطعام الأشخاص المعرضين لخطر الجوع بسبب أزمة كوفيد-19.

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