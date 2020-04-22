Advertisements

إجراءات جديدة داخل القرية المعزولة بكفر الشيخ (صور)

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:31 م
قرية كفر العجمي
قرية كفر العجمي
عمرو الشامي
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، توفير بدائل سريعة وماكينات صرف متنقلة تجوب قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، حيث خصص بنك مصر سيارة متنقلة بها 2 ماكينة صراف آلى لتسهيل عملية صرف رواتب الموظفين والمعاشات من الأسر تحت العزل الصحي المنزلي.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين الذين تأثروا سلبًا من الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( Covid 19 )، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

حيث كلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، كل من مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والشئون الصحية بالمحافظة كلا فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لأهالي قرية كفر العجمي والتي تم عزلها لمدة 14 يوما، بالإضافة إلي اتخاذ مديرية الأمن الإجراءات اللازمة بشأن تطبيق العزل علي القري لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للفيروس والحد من انتشاره.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد أصدر القرار رقم ( 389 ) لسنة 2020م في 16 ابريل الماضي، والذي ينص علي، عزل قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، وحدودها، "الحد البحري " أرض زراعية باقي زمام ثم ترعة نشا، " الحد القبلي " أرض زراعية باقي زمام ثم ترعة المعاشات، " الحد الشرقي " أرض زراعية باقي زمام ثم مصرف نشا، " الحد الغربي " أرض زراعية باقي زمام ثم مدخل مدينة بيلا، وذلك لمدة 14 يومًا في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد وصلت العديد من قوات الشرطة إلي قرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، الخميس لعزلها لمدة 14 يوما بعد إرتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بها إلي 9 حالات، لتكون أول قرية يتم عزلها.

حيث قامت قوات الأمن بغلق جميع الطرق المؤدية للقرية، ووضع متاريس علي مداخل ومخارج القرية، ومنع أي مواطن من الدخول أو الخروج لمدة 14 يومًا.

وكانت فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة، قد قامت بتعقيم قرية كفرالعجمي التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفرالشيخ، لتطهير وتعقيم منازل المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتطهير كافة شوارع القرية، وبعد اكتشاف 7 حالات جديدة إيجابية بالقرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كفر العجمي قرية كفر العجمي بوابة الفجر الفجر العزل المنزلى

أخبار تهمك

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 12 ساعة

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 22 ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

منذ نصف ساعة

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد موسى: إجراءات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا في رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

"الأعلى للإعلام" يوصي بغلق حسابات الطالبة حنين حسام: تروج للدعارة المُقنعة

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يومين

ريال مدريد يحدد سعر بيع أشرف حكيمي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول تعليق رسمي من "صحة كفر الشيخ" على إصابة أمين شرطة بـ"كورونا"

صحة كفرالشيخ تنفي ظهور حالة جديدة مصابة بـ "كورونا"

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

خروج 9 متعافين من "عزل بلطيم".. وتسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" في كفرالشيخ

عزل قرية "كفر العجمي" بكفرالشيخ لمدة 14 يوما (صور)

محافظ كفرالشيخ يكلف بتوفير المواد الغذائية والطبية لقرية كفر العجمي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:41 ص

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

01:28 م

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

11:43 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

08:38 ص

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

05:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم