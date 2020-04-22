إجراءات جديدة داخل القرية المعزولة بكفر الشيخ (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، توفير بدائل سريعة وماكينات صرف متنقلة تجوب قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، حيث خصص بنك مصر سيارة متنقلة بها 2 ماكينة صراف آلى لتسهيل عملية صرف رواتب الموظفين والمعاشات من الأسر تحت العزل الصحي المنزلي.





وأكد محافظ كفرالشيخ، علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين الذين تأثروا سلبًا من الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( Covid 19 )، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





حيث كلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، كل من مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والشئون الصحية بالمحافظة كلا فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لأهالي قرية كفر العجمي والتي تم عزلها لمدة 14 يوما، بالإضافة إلي اتخاذ مديرية الأمن الإجراءات اللازمة بشأن تطبيق العزل علي القري لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للفيروس والحد من انتشاره.





وكان محافظ كفرالشيخ، قد أصدر القرار رقم ( 389 ) لسنة 2020م في 16 ابريل الماضي، والذي ينص علي، عزل قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، وحدودها، "الحد البحري " أرض زراعية باقي زمام ثم ترعة نشا، " الحد القبلي " أرض زراعية باقي زمام ثم ترعة المعاشات، " الحد الشرقي " أرض زراعية باقي زمام ثم مصرف نشا، " الحد الغربي " أرض زراعية باقي زمام ثم مدخل مدينة بيلا، وذلك لمدة 14 يومًا في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقد وصلت العديد من قوات الشرطة إلي قرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، الخميس لعزلها لمدة 14 يوما بعد إرتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بها إلي 9 حالات، لتكون أول قرية يتم عزلها.





حيث قامت قوات الأمن بغلق جميع الطرق المؤدية للقرية، ووضع متاريس علي مداخل ومخارج القرية، ومنع أي مواطن من الدخول أو الخروج لمدة 14 يومًا.



