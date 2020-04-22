ماذا قدم حازم إمام "إبن الزمالك" في مسيرته مع القلعة البيضاء؟

أنهى مسئولو نادي الزمالك اتفاقهم النهائي مع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.





وسيتم توقيع العقود خلال الساعات المقبلة لمدة موسمين مقبلين، بعد أن تم تجهيز كافة الأمور، وسوف يتحصل على مبلغ 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد، كما ذكرت تقارير صحفية.





حازم إمام إبن من أبناء نادي الزمالك فقد لعب ناشئا، وتم تصعيده في الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء منذ عام 2008، ثم خاض تجربة في نادي الاتحاد السكندري في صيف 2016 على سبيل الإعارة، وعاد إلى الزمالك 2017.





إبن الزمالك صاحب الـ31 عام، خاض في الموسم الجاري 18 مباراة، وصنع هدف وحيد فقط.





بينما في المجمل لعب حازم إمام 224 لقاء خلال مسيرته مع الزمالك، وسجل 13 هدف، وصنع 32 هدف آخرين، فيما حصد 9 ألقاب، بواقع دوري ممتاز، و5 كأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي، والكونفدرالية الإفريقية.



