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بشرى سارة من التموين لغير القادرين في رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعداد كبيرة من الكوبونات السلعية بمنافذها بفئات الـ ٢٠ والـ ٥٠ والـ ١٠٠ جنية.


هذا وأعلن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فكرة تلك الكوبونات قد تم طرحها من جانب هشام المناوي في مداخلة تليفونية اثناء لقاء الوزير في برنامج على مسؤوليتي بقناة صدى البلد يوم الثلاثاء الموافق ١٤ إبريل ٢٠٢٠، مع الإعلامي الأستاذ أحمد موسى مقدم البرنامج، وهي الفكرة التي لاقت ترحيباً من جانب المصيلحي ووجه على الفور الشركة القابضة للصناعات الغذائية لدراستها ووضعها موضع التنفيذ بما يحقق الهدف منها بإعتبارها أحد أوجه التكافل الاجتماعي حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية او المستلزمات الرمضانية.


وأشار المصيلحي بأن هذه الكوبونات السلعية ستكون بقيمة مالية يصرف مقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على السلع التي يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقاً لاحتياجاتهم.


ومن جانبه أشار أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن الشركة القابضة فور تكليفها بهذا الأمر قامت على الفور بوضع آلية تنفيذها وبدأت في تصميم كوبونات المشتريات بمواصفات جيده تحول دون التلاعب فيها. 


وأكد اللواء أحمد حسنين كذلك بأن أماكن بيع هذه الكوبونات ستكون من خلال فروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ليتمكن المواطنين القادرين من شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، وهذه الكوبونات متاح شرائها من الآن، علماً بأن كل فئة لها دفتر يحتوى على 20 كوبون ويمكن شراء اكثر من دفتر لأكثر من فئة.


هذا وقد حددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل مبدئي عدد (68) موقع تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة كأماكن بيع الكوبونات السلعية.

وأشار اللواء رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن المواطن حامل هذا الكوبون السلعي سيتمكن من صرف الكوبون كسلع حسب قيمة كل بون من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تصل إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكي ينتشرون في كافة محافظات الجمهورية، ولن يسمح باستبدال البون بنقود، واستخدامه لمرة واحدة فقط.

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