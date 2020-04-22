Advertisements

"السياحة والآثار" تطلق جولة افتراضية في مجموعة الهرم المدرج

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:34 م
الهرم المدرج
الهرم المدرج
حسام زيدان
أطلقت وزارة السياحة والآثار، جولة افتراضية مساء اليوم، للمجموعة الهرمية للملك زوسر والمعروف بالهرم المدرج.

تعد مجموعة الهرم المدرج أول بناء حجري ضخم في التاريخ، قام ببنائها المهندس ايمحتب في عهد الملك نثري خت المعروف باسم زوسر (حوالي 2667-2648 ق.م)، من الأسرة الثالثة، وهي تمثل مرحلة هامة جدًا في تطور المقبرة الملكية للوصول إلى شكل الهرم الكامل، وتضم أول هرم شيدته الحضارة المصرية القديمة.

وتم بناء الهرم المدرج على مراحل متتالية؛ إذ تم بناء مصطبة بارتفاع حوالي 8.5 متر، ثم 9 أمتار في الجهة الشرقية، وبذلك تم ضم لجسم البناء عدد 11 بئر تخص عائلة زوسر، ثم تم إضافة 4 مصاطب أحداها فوق الأخرى ليصبح ارتفاع البناء 160 مترًا ليعطي هذا الشكل الهرمي. أبعاد قاعدة هذا الهرم 121 × 109 متر وتقع حجرة الدفن في قاع البئر المخصص للدفن في منتصف الهرم على عمق 28 متر.

يحيط بالمجموعة سور خارجي يبلغ طوله 1645 مترًا ويبلغ ارتفاعه 10 أمتار، وتشمل 10 عناصر معمارية أهمها بهو المدخل وبهو الأعمدة المشكل من 40 عمود في صفين والفناء المفتوح والهرم المدرج بارتفاع 60 متر والمقبرة الجنوبية وبيتا الجنوب الشمال وأماكن الطقوس بفناء الـ حب سد –إحتفال يهدف إلي تجديد حكم الملك تجديد شبابه– والمكان المخصص الملك للاحتفال بهذه المناسبة الهامة والمعبد الجنائزي وحجرة السرداب.

جدير بالذكر أنه تم أعمال الحفائر بالهرم في الفترة  1924- 1935 على يد المهندس الفرنسي جان فيليب لوير والذي وهب معظم حياته حوالي 70 عام لأعمال الترميم الخاصة بالهرم منذ 1926.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هرم زوسر مستشفيات عزل بوابة الفجر الفجر السياحة والاثار 10 أمتار

أخبار تهمك

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يومين

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 5 ساعات

"الأعلى للإعلام" يوصي بغلق حسابات الطالبة حنين حسام: تروج للدعارة المُقنعة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ يوم

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ يوم

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد موسى: إجراءات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا في رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يحدد سعر بيع أشرف حكيمي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

منذ نصف ساعة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

حواس يكشف: "أبو الهول" صخرة صماء وبه 4 سراديب وهو الملك خفرع

"حواس" يكشف أسرار أنفاق أبو الهول: ويؤكد: "قد تحوي كنوزًا"

تعرف على "أيمحتب" أشهر مهندس في التاريخ قدسه المصريون واسمه جاور الملوك

مجموعة صور من جولة "الفجر" داخل متحف أيمحتب في سقارة

وزير السياحة والآثار: اليوم نفتتح أقدم بناء حجري في التاريخ (فيديو)

"سراديب 5 كم".. مغامرة لمحرر "الفجر" داخل هرم زوسر (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:41 ص

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

01:28 م

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

11:43 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

08:38 ص

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

05:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم