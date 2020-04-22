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بطريرك الكاثوليك يهنئ السيسي والمصريين بحلول شهر رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:42 م
أرشيفية
أرشيفية
ماريان عيد
بعث صاحب الغبطة البطريرك ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة له وللشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان.

وجاء نصها: "السيّد الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عن اصحاب النيافة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أتقدم لسيادتكم والشعبِ المصريّ بخالصِ التَّهاني بمناسبةِ حلولِ شهرِ رمضان، طالبا من الرب أن يحفظ مصر وشعبها ويشملها بالخيرِ والسَّلامِ".

بطريرك الاقباط الكاثوليك: نَصلي لأجل مصر ورئيسها

كان الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قد ترأس، مساء السبت، القداس الإلهي من إكليريكية المعادي، بمناسة عيد القيامة المجيد بدون حضور شعبي.

وحرصت القنوات الفضائية المسيحية وموقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك»، بنقل صلاة القداس بالبث المباشر.

وقال بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، إن الكنيسة تصلي من أجل وطننا الحبيب مصر، ومن أجل فخامة الرئيس عبدالفتَّاح السيسي لينعم الرب عليه بالصحة والنعمة ليواصل خدمته للوطن مع جميع المسؤولين وكل من يقوم بعمله بإخلاصٍ وأمانة؛ ملتمسين شفاعة أمنا مريم العذراء، الشاهدة الأمينة على قيامة المسيح، كي يبارك الله تعالى شعب مصر ويحفظه من كلِّ شرّ.

وأكد «"إسحق"، خلال كلمته، أننا متحدون مع قداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، ومع كلّ الَّذين يحتفلون بعيد القيامة، ونرفع صلاتنا في هذا المساء المبارك، من أجل عالمنا الذي نعيش فيه، لكي يسكب الله رحمته ونعمته على كل البشريَّة، فيتوقَّف خطر الوباء ويعمَّ الخير والسلام، نُصلِّي طالبين للمرضى شفاءً، وللموتى رحمة، وللحزانى عزاءً، ولكلِّ مِنْ له تعب في مواجهة الأخطار ومساندة المحتاجين شجاعة وقوَّة.

وبعث البطريرك رسالة رعوية إلى جميع مطارنة واساقفة الكنيسة الكاثوليكية بمصر جاء فيها:

بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين، من البطريرك إبراهيم إسحق، بنعمة الله، بطريرك الإسكندريَّة وسائر الكرازة المرقسيَّة للأقباط الكاثوليك، إلى إخوتنا المطارنة والأساقفة، وإلى أبنائنا الأعزاء القمامصة والقسوس، الرهبان والراهبات والشمامسة، وإلى أبناء الكنيسة القبطيَّة الكاثوليكيَّة في مصر وبلاد المهجر.

النعمة والبركة والسَّلام في المسيح القائم من الأموات تكون مع جميعكم، "فأَعرِفُه وأَعرِفُ قُوَّةَ قِيامَتِهِ وأشارِكُهُ في آلامِهِ وأتشَبَّهُ بِه في موتِهِ، على رَجاءِ قِيامَتي مِنْ بَينِ الأمواتِ" (في3: 10-11).

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