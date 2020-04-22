'الصحفيين' تكشف كيفية سحب أقساط قروض الزملاء المؤجلة من البنوك

قال حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، إن النقابة قد قامت بتحويل المبالغ الخاصة بقروض الزملاء بالمصرف المتحد للبنك؛ حيث سيتم صرفها من الفيزا الخاصة بالبنك لكل زميل بعد عصر اليوم الأربعاء، وذلك لمن يرغب في الاستفادة من قرار البنك المركزي، بعدم دفع أقساط القروض لمدة ٦ أشهر.





وأضاف في بيان له، أن الزملاء الذين لا يحملون فيزا البنك، يمكنهم صرف قيمة القرض من تي فرع أو شباك للبنك في أي مكان له.





وعن الزملاء الراغبين في استمرارهم في دفع الأقساط، وعدم الاستفادة من قرار البنك المركزي، قال "الزناتي": على الزملاء الاتصال بالخط الساخن للبنك، وهو ١٩٢٠٠ لتقديم طلب بذلك، دون الحاجة للتوجه إلى أي من فروعه.





وأكد الزناتي" أن تحويل قيمة القروض للزملاء، جاءت تنفيذًا للإجراءات البنكية حماية لهم، وطبقًا لقرار البنك، حتى لا تحتسب فوائد إضافية على الزملاء، ونتيجة للمخاطبات البنك التي وردت للنقابة في هذا الشأن، لضمان استمرار انتظام الإجراءات في عملية القروض، التي يقدمها البنك للزملاء أعضاء النقابة.





وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن موافقة جميع البنوك المتعاملة مع النقابة بالقروض الشخصية والإسكان الاجتماعي والسيارات، على تأجيل القروض المُستحقة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمدة 6 أشهر.





وقالت النقابة في بيان سابق لها، مارس الماضي، إن ذلك يأتي وفقًا لقرار البنك المركزي المصري في هذا الصدد، ضمن حرص نقابة الصحفيين على مصلحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، في ظل الظروف الراهنة الصعبة، التي تمر بها البلاد.





وكان قد أصدر البنك المركزي، تعليمات للبنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي.





وقال المركزي في تعليمات سابقة، إن التأجيل 6 أشهر دون تطبيق عوائد أي غرامات إضافية على التأخير في السداد، وذلك ضمن التدابير الاحترازية الواجب لمواجهة فيروس كورونا.





وكان قد أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا لكافة البنوك، يوضح فيه آلية تنفيذ مبادرة تأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة ٦ أشهر، بدون تحصيل عوائد أو غرامات تأخير.



