Advertisements

'الصحفيين' تكشف كيفية سحب أقساط قروض الزملاء المؤجلة من البنوك

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:32 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
قال حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، إن النقابة قد قامت بتحويل المبالغ الخاصة بقروض الزملاء بالمصرف المتحد للبنك؛ حيث سيتم صرفها من الفيزا الخاصة بالبنك لكل زميل بعد عصر اليوم الأربعاء، وذلك لمن يرغب في الاستفادة من قرار البنك المركزي، بعدم دفع أقساط القروض لمدة ٦ أشهر.

وأضاف في بيان له، أن الزملاء الذين لا يحملون فيزا البنك، يمكنهم صرف قيمة القرض من تي فرع أو شباك للبنك في أي مكان له.

وعن الزملاء الراغبين في استمرارهم في دفع الأقساط، وعدم الاستفادة من قرار البنك المركزي، قال "الزناتي": على الزملاء الاتصال بالخط الساخن للبنك، وهو ١٩٢٠٠ لتقديم طلب بذلك، دون الحاجة للتوجه إلى أي من فروعه.

وأكد الزناتي" أن تحويل قيمة القروض للزملاء، جاءت تنفيذًا للإجراءات  البنكية حماية لهم، وطبقًا لقرار البنك، حتى لا تحتسب فوائد إضافية على الزملاء، ونتيجة للمخاطبات البنك التي وردت للنقابة في هذا الشأن، لضمان استمرار انتظام الإجراءات في عملية القروض، التي يقدمها البنك للزملاء أعضاء النقابة.

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن موافقة جميع البنوك المتعاملة مع النقابة بالقروض الشخصية والإسكان الاجتماعي والسيارات، على تأجيل القروض المُستحقة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمدة 6 أشهر.

وقالت النقابة في بيان سابق لها، مارس الماضي، إن ذلك يأتي وفقًا لقرار البنك المركزي المصري في هذا الصدد، ضمن حرص نقابة الصحفيين على مصلحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، في ظل الظروف الراهنة الصعبة، التي تمر بها البلاد.

وكان قد أصدر البنك المركزي، تعليمات للبنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي.

وقال المركزي في تعليمات سابقة، إن التأجيل 6 أشهر دون تطبيق عوائد أي غرامات إضافية على التأخير في السداد، وذلك ضمن التدابير الاحترازية الواجب لمواجهة فيروس كورونا.

وكان قد أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا لكافة البنوك، يوضح فيه آلية تنفيذ مبادرة تأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة ٦ أشهر، بدون تحصيل عوائد أو غرامات تأخير.

وأكد البنك المركزي في كتابه، أن البنوك وشركات التمويل العقاري يجب أن تخبر العملاء بكافة وسائل الاتصال المتاحة، عن قرار تأجيل تحصيل الرسوم في حال الرغبة، بجانب ما سيتحمله من فوائد وفقًا للسعر الفائدة المُتفق عليه في بداية عقد التمويل، موضحًا أن من حق العميل قبول التأجيل أو رفضه وعلى البنك الاستجابة فورًا لرغبة العميل، سواءً بالتأجيل، أو السداد في مواعيده دون تحمل أي فوائد جديدة.

أخبار تهمك

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يومين

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ يوم

"الأعلى للإعلام" يوصي بغلق حسابات الطالبة حنين حسام: تروج للدعارة المُقنعة

منذ ساعة و 22 دقيقة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يحدد سعر بيع أشرف حكيمي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أحمد موسى: إجراءات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا في رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ يوم

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:41 ص

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

01:28 م

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

11:43 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

08:38 ص

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

05:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم