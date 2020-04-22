أجرت 42 عملية واتهمت بالإتجار بالمخدرات.. ما لا تعرفه عن سماح أنور

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تحتفل اليوم الموافق 22 أبريل الفنانة سماح أنور بعيد ميلادها، والتي تنتمي إلى عائلة فنية حيث أن والدها الأديب أنور عبد الله ووالدتها سعاد حسين.



اشتهرت "أنور" بأدوار البنت المسترجلة في السينما، وقامت بالتمثيل على المسرح والتليفزيون ولاقت أعمالها إعجاب الجمهور ومن أهم أعمالها فيلم "استدعاء ولي عمرو"،"جنينة الأسماك"، "شياطين الشرطة سماح"، "بيت القاصرات" ومسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوى"، "عزمي وأشجان"،"المحاكمة الصحفية".



تزوجت سماح أنور في السر وأنجبت ابنها "أدهم" ولكن قبل انجابه توفى والده، فأخفت على ابنها والده الحقيقي، وكانت دائما ما تقول أنه ابنها بالتبني وليس ابنها الحقيقي،وأنه ابن صديقة مقربه لها وعندما توفت قام والده بالإتيان بالطفل إلى "أنور" والتي قامت بتربيته وإعطائه حنان الأم والأب معا وأعجب الجمهور بهذه القصة الإنسانية.



ولكن قررت سماح أنور بالاعتراف بالحقيقة وهي أنها كانت متزوجة في السر من عاطف فوزي ولكنه توفى وهي في الشهر الرابع من الحمل فسردت هذه القصة وذكرت أنها ندمت كثيرا على ما فعلته من أخطاء ولكن ندمها الأكبر لأنها لم تجعل ابنها يتعرف على أهله الحقيقين وتشعر بالذنب لأنها لم تقول له أنها والدته الحقيقية.



ولم تكن هذه هي الأزمة الوحيدة في حياة"أنور" حيث تعرضت لحادث سيارة كان سيؤدي إلى وفاتها واضطرت إلى عمل أكثر من 42 عملية لتمشي على رجلها من جديد بعد هذا الحادث الصعب وذكرت سابقا أنها تكره المستشفيات بسبب كل العمليات التي قامت بها.



وبعد تعرضها لحادث وجد في سيارتها بانجو، واتهمت في قضية الإتجار بالمخدرات ولكنها نفت كل ذالك وذكرت أن تحليل هو الذي برأها من قضية المخدرات.



ونقلت وسائل الإعلام عنها انها تدعو إلى ضرب المحتجين في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير 2011 بكافة أنواع الأسلحة

ولكنها نفت ذالك قائلة "كل ما حدث أنني تحدثت في الفضائية المصرية وسألت المذيع عن سر إذاعتهم المتكرّرة لتحذيرات الجيش من التواجد في ميدان التحرير مع أن الشباب المعتصمين لا يسمعونهم، وسألته من هم المتواجدين حاليًا في الميدان، فأجابني الإخوان والأجندات، وكان ردي: خلاص ما يتحرقوا".

