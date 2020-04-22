تعرف على أماكن توزيع كوبونات السلع التي طرحتها التموين بمناسبة رمضان

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعداد كبيرة من الكوبونات السلعية بمنافذها بفئات الـ ٢٠ والـ ٥٠ والـ ١٠٠ جنية.





فكرة الكوبونات





تم طرح الفكرة من جانب هشام المناوي في مداخلة تليفونية اثناء لقاء الوزير في برنامج على مسؤوليتي بقناة صدى البلد يوم الثلاثاء الموافق ١٤ إبريل ٢٠٢٠، مع الإعلامي أحمد موسى مقدم البرنامج، وهي الفكرة التي لاقت ترحيباً من جانب المصيلحي ووجه على الفور الشركة القابضة للصناعات الغذائية لدراستها ووضعها موضع التنفيذ بما يحقق الهدف منها بإعتبارها أحد أوجه التكافل الاجتماعي حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية او المستلزمات الرمضانية.





آلية استخدام الكوبونات





وأشار المصيلحي بأن هذه الكوبونات السلعية ستكون بقيمة مالية يصرف مقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على السلع التي يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقاً لاحتياجاتهم.





ويتمكن من صرف الكوبون كسلع حسب قيمة كل بون من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تصل إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكي ينتشرون في كافة محافظات الجمهورية، ولن يسمح باستبدال البون بنقود، واستخدامه لمرة واحدة فقط.







أماكن بيع الكوبونات





ومن أهم أماكن بيع هذه الكوبونات ستكون من خلال فروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ليتمكن المواطنين القادرين من شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، وهذه الكوبونات متاح شرائها من الآن، علماً بأن كل فئة لها دفتر يحتوى على 20 كوبون ويمكن شراء اكثر من دفتر لأكثر من فئة.









هذا وقد حددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل مبدئي عدد (68) موقع تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة كأماكن بيع الكوبونات السلعية.





ويمكن للمواطنين القادرين والراغبين في شراء الكوبونات السلعية التواصل مع هذه الأرقام للتعرف على أماكن بيع الكوبونات

- الشركة العامة لتجارة الجملة. (ت : 01007433113)

- الشركة المصرية لتجارة الجملة. (ت : 01144453221)

- شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية. (ت : 01202041940)

- شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية. (ت : 01225205217)

- شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.



