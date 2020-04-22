نسرين طافش متهمة بتقليد ياسمين صبري

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على "إنستجرام" فيديو جديداً للفنانة السورية نسرين طافش وهي تمارس تمارين اليوجا في منزلها.

وظهرت في المقطع وهي تطبق بعض الحركات الصعبة التي ذكّرت الكثير من المتابعين بتلك التي تؤديها الفنانة المصرية ياسمين صبري.

واعتبر بعضهم أنها تقلدها بطريقة لباسها وشكل شعرها أيضاً.

وانطلقت على إثر هذا موجة من التعليقات التي تراوحت بين الإعجاب بلياقة الفنانة والتركيز عل التغيير المحتمل في شكل قوامها والشبه بينها وبين النجمة المصرية.

ومما كتب في التعليقات على حساب برنامج "عرب وود" حيث حقق المقطع أكثر من 68 ألف مشاهدة في مدة قصيرة: "عايزه أبو هشيمه هي كمان" و"كيف يعرفون يسوون الحركة ذي؟" و"أبو هشيمه شكله اتسرع" و"أبو هشيمة طار" و"شفناك يا ياسمين".

ويشار إلى أن طافش لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما ظهرت من خلال فيديو سجلته على تطبيق "تيك توك" وهي تفرغ محتويات ثلاجتها لتأكلها، في إشارة إلى تناول الكثير من الطعام خلال مرحلة الحجر المنزلي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد. وأرفقت المشهد الطريف بأغنية للمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة" خدت إيه".