تسريب امتحان الكيمياء للصف الاول الثانوى 2020 إلكترونيا من المنزل (امتحان تجريبي) | وزارة التربية والتعليم

تسريب امتحان الكيمياء للصف الاول الثانوى 2020 | يؤدي طلاب أولى ثانوي، خلال الوقت الراهن، امتحان ماده الكيمياء إلكترونيًا من المنزل في آخر امتحان تجريبي لهم الامتحانات، والذي أقرته وزارة الترية والتعليم والتعليم الفني لتدريب الطلاب علي نظام الثانوي المعدل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، امتحان ماده الكيمياء بالاجابات بعد بدء الامتحان بدقائق على مستوي الجمهورية.





وأكدت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم على عدم وجود شكاوي من طلاب الصف الأول الثانوي بخصوص منصة الامتحان، وأن المنصة تعمل بكفاءة عالية حتي الآن.





وواجه طلاب الصف الأول الثانوي، أمس الثلاثاء، صعوبة في الدخول على امتحان مادة التاريخ بسبب قيام الوزارة بأعمال تقنية على المنصة لاختبار سعة الشبكات وتحسين الخدمة للاستعداد لامتحانات نهاية العام.





اجابات أمتحان الكيمياء الصف الأولي الثانوي 2020

ونستعرض لكم إجابات امتحان الكيمياء الذي تم تداولها للصف الأول الثانوي، وهي كالتالي:-





1- Al





2- (fe (0.445 j/g’c





3 - B





4 - اختلاف المحتوى الحراري للمادة





5 - H2+cl2—2hcl





6 - مول





7 - أكبر من مثلث h





8 - التفاعل الماص للحرارة ومثلث H =470kj





9 - القطبية وطبيعة الجزيئات





10 - طاقة الاكترونات والرابطة التساهمية





11 - المعادلة (1) تمثل حرارة الذوبان والمعادله (2) تمثل حراره التخفيف





12 - مثلث H1 أكبر من 0 ، ومثلث H2 أكبر من 0 ، ومثلث H3 أصغر من 0





13 - المحتوى الحراري





14 - طاقة حرارية



