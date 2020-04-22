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تشيلسي آخر المنضمين لسباق نجم أرسنال

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:52 م
ارسنال
ارسنال
عبد القادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، أن نادي تشيلسي الإنجليزى انضم لسباق المهتمين بضم نجم أرسنال، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة " ميرور " البريطانية، فإن تشيلسي يريد ضم الجابوني " بيير إيمريك أوباميانج " مهاجم أرسنال، في سوق الإنتقالات الصيفية.

ويواصل أوباميانج رفضه تمديد تعاقده مع أرسنال، والذي ينتهي في صيف عام 2021، ولذلك، فإن الفريق مجبر على بيعه، بدلاً من رحيله في الموسم القادم دون مقابل.

ونقلاً عن شبكة " بليتشر ريبورت " فإن فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، معجب بقدرات أوباميانج، ويرى من خلاله إضافة قوية لهجوم البلوز.

ويرتكن تشيلسي لقدرته على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لإقناع أوباميانج بالإنضمام إليه، وهو الأمر الصعب لأرسنال، في ظل ترتيبه خلال الموسم الجاري.

ويحظى أوباميامج باهتمام أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وإنتر ميلان، لضمه في الصيف القادم.

وانضم الجابوني الدولي لأرسنال في شتاء عام 2018، وتمكن من تسجيل 49 هدفاً للجانرز بجميع المسابقات.

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