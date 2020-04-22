كيكي سيتين في 100 يوم مع برشلونة.. ضربات من كل اتجاه

قضى كيكي سيتين 100 يوم في تدريب نادي برشلونة الإسباني بعد توليه المهمة خلفا لإرنستو فالفيردي في يناير الماضي.

وشهدت الـ100 يوم الأولى للمدرب الإسباني في النادي الكتالوني أحداثا غير مألوفة، حيث أمضى 60 يوما مع الفريق و40 منها في المنزل، لتوقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وخاض كيكي سيتين 12 مباراة بجميع البطولات، فاز خلالها في 8 لقاءات وخسر في 3 مناسبات، بينما تعادل مرة وحيدة.

وخسر برشلونة عهد سيتين من فالنسيا بهدفين دون رد، قبل السقوط على يد أتلتيك بلباو بهدف دون رد ووداع كأس ملك إسبانيا ثم السقوط في أول كلاسيكو له ضد ريال مدريد بالسقوط بهدفين نظيفين في سانتياجو برنابيو.