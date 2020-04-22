Advertisements

استرداد 3 ألاف متر من أراضي الدولة في الإسكندرية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:35 م
الحملة
الحملة
محمد رجب - دينا حسن
شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لمواجهه البناء المخالف بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الشريف بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص.

شملت الحملة التصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة، حيث تم إزالة سور على مساحة 500 م2 بنجع الأفراد بحرى على الترعة مباشرة، إزالة سور على مساحة 200م2 بنجع الأفراد بحرى،إزالة سور على مساحة 3000 م2بداخله منزل غير مسقوف بنجع الأفراد بحرى، وذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة.

وكان اللواء محمد الشريف،محافظ  الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية، من التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات،موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، علي استمرار حملات التصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الأحياء لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية،موضحا أنة خلال 5 أيام تم إزالة  258 حالة تعد على أراضى زراعية تم التعدى عليها أو أملاك دولة.

كما أشاد بأداء وحدة التدخل السريع بالمحافظة وحملاتها المستمرة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة. مضيفا  أن القضاء على البناء المخالف من أهم الملفات لما يمثله من خطورة كبيرة على أرواح وممتلكات المواطنين،ويشكل ضغط كبير على شبكات المرافق العامة بالمحافظة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقار بوابة الفجر الفجر البناء المخالف الاسكندرية

أخبار تهمك

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ يوم

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 7 ساعات

سر تعثر صفقة كيليان مبابي مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ يوم

بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

منذ ساعتين

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يومين

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 15 ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 4 ساعات

"الأعلى للإعلام" يوصي بغلق حسابات الطالبة حنين حسام: تروج للدعارة المُقنعة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف صدمة بشأن انضمام أحمد حجازي إلى الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلطيم بكفر الشيخ (الصور)

حي الجمرك يتدخل لإصلاح تهشم ماسورة مياه بكورنيش الإسكندرية (صور)

محافظ القليوبية: حصر المباني المعرضة للإنهيار تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء

بـ"الصفارة".. حي الجمرك يبدء الجمع المنزلي للقمامة من منازل "رأس التين" (صور)

وقف أعمال البناء في 4 عقارات مخالفة بالإسكندرية (صور)

إيقاف أعمال بناء 5 عقارات مخالفة بالإسكندرية (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

02:24 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

11:43 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

08:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم