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"المركزي التركي" يخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس ما يفوق التوقعات إلى 8.75 بالمئة يوم الأربعاء، في مسعى قوي لمواصلة تحفيز الاقتصاد والحد من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وقلص البنك سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع من 9.75 بالمئة، ما يمثل ثامن خفض لأسعار الفائدة على التوالي في دورة تيسير نقدي حادة تهدف لدعم النمو الاقتصادي.

في استطلاع للرأي أجرته رويترز شمل 18 خبيرا اقتصاديا، كان متوسط التوقعات لخفض بواقع 50 نقطة أساس، مع تراوح التوقعات بين عدم تغيير أسعار الفائدة وخفض بمقدار 100 نقطة أساس.


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