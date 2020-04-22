رفع كفاءة الإنارة العامة.. وحملة نظافة بدسوق في كفرالشيخ

قال اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ: إنه يتابع سير العمل بمنظومة النظافة العامة بالقرى والتوابع، ورفع مخلفات القمامة بمداخل ومخارج القرى وحول المدارس والمصالح الحكومية وبعض التوابع، كما تم متابعة رفع كفاءة الإنارة العامة، فضلًا عن تسليك خطوط الصرف الصحى وخفض المنسوب، وإصلاح بعض أخطار الصرف والمرافق العامة من مياه وكهرباء، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





كما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة ورفع التراكمات أول بأول ومسح الشوارع ورفع كفاءة الطرق ونظافتها.





وكذلك متابعة أعمال الرش والتطيهر للشوارع والمنازل والمنشأت العامة والخاصة بقرية سد خميس، الملاحة، الروضة، القن.





يأتي ذلك ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





من جهة أخرى، أكد الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن الحملات علي الأسواق وخاصة محال الأسماك مازالت مستمرة مع حلول موسم "شم النسيم"، وذلك للتأكد من جودة المنتجات المعروضة وعدم الإضرار بصحة المواطنين والتي تعد علي رأس أولوياتنا.



