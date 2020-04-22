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استمرار تجميد النشاط الرياضي الهولندي حتي سبتمبر

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
محمد جمال
تسبب فيروس كورونا المستجد فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، وقف نشاط كرة القدم الاحترافية في البلاد حتى مطلع سبتمبر المقبل، بسبب جائحة كورونا، ما يعد إنهاء مبكراً للدوري الهولندي بدرجتيه.

وأوضح روته أنه سيتم حظر كل الفعاليات التي تحتاج إلى تصاريح لإقامتها حتى مطلع سبتمبر المقبل، ويسري هذا على مباريات كرة القدم دون جمهور.

وقال رئيس الحكومة الهولندية: "لن تكون هناك كرة قدم احترافية حتى أول سبتمبر .

يشار إلى أن حظر النشاط الكروي في هولندا كان سارياً حتى مطلع يونيو المقبل، وكان الاتحاد الهولندي يسعى إلى استكمال الموسم بإقامة مباريات دون جمهور (8 جولات).

غير أن الأندية الكبرى مثل أياكس أمستردام وإيندهوفن والكمار، دعت إلى إنهاء الموسم مبكراً، ويتصدر أياكس جدول الدوري وفقاً للوضع الراهن يليه الكمار بنفس الرصيد من النقاط. 

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