ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في مستشفى العزل بملوي

ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا، وخروجهم من مستشفى العزل بمركز ملوى في المنيا، إلى 46 شخصًا، بعد خروج 5 حالات جديده اليوم الأربعاء.





وقال مصدر طبي: إن 5 حالات ما بين محافظات «الفيوم _أسيوط _بنى سويف» خرجت اليوم، بعد تمام شفائهم وظهور نتائج العينات سلبية فى مرحلتها الأخيرة، ليصل إجمالي الحالات التى خرجت من المستشفى من البداية، إلى 46 حالة.





وأضاف المصدر، أن الحالات الموجوده داخل مستشفى العزل بملوي، كانت تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على المنيا.





كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعلن فتح حساب بنكي لقبول جميع التبرعات المادية من الافراد والكيانات والمؤسسات المختلفة، وذلك في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، وضمن المساهمة المجتمعية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومجابهة التداعيات الناجمه عن أزمة فيروس كورونا المستجد.



