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ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في مستشفى العزل بملوي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
هناء البشيري _ ربيع المقرحي
ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا، وخروجهم من مستشفى العزل بمركز ملوى في المنيا، إلى 46 شخصًا، بعد خروج 5 حالات جديده اليوم الأربعاء. 

وقال مصدر طبي: إن 5 حالات ما بين محافظات «الفيوم _أسيوط _بنى سويف» خرجت اليوم، بعد تمام شفائهم وظهور نتائج العينات سلبية فى مرحلتها الأخيرة، ليصل إجمالي الحالات التى خرجت من المستشفى من البداية، إلى 46 حالة.

وأضاف المصدر، أن الحالات الموجوده داخل مستشفى العزل بملوي، كانت تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على المنيا.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعلن فتح حساب بنكي لقبول جميع التبرعات المادية من الافراد والكيانات والمؤسسات المختلفة، وذلك في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، وضمن المساهمة المجتمعية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومجابهة التداعيات الناجمه عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

ودعا المحافظ، جميع أفراد المجتمع من رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات عامة ومواطنين، إلى التبرع للحساب من خلال فروع البنوك الأربعة، وهي الأهلي، مصر، القاهرة، وبنك قناة السويس على حساب رقم 22100111- الوحدة الحسابية: الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام محافظة المنيا.

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مستشفى العزل بملوى حالات شفاء حالات الشفاء من كورونا

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