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خاص.. "الفجر الفني" يكشف كواليس الصورة التي جمعت إيهاب توفيق بنجوم التسعينات

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
نور طلعت
خاص.. الفجر الفني يكشف كواليس الصورة التي جمعت إيهاب توفيق بنجوم التسعينات

انتشر أمس عبر "السوشيال ميديا" صورة جديدة تجمع الفنان إيهاب توفيق، بالكابو حميد الشاعري، والفنان مصطفى قمر، والنجم هشام عباس، وهم داخل إحدى السيارات، مصطحبة بتساؤلات الجميع عن سبب هذه الصورة التي جمعت أهم نجوم بفترة التسعينات.

 

وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان إيهاب توفيق، الذي كشف عن كواليس الصورة، قائلًا: "الصورة من تصوير فيديو كليب لإعلان دعائي جديد حيث تتحدث الأغنية عن الأصدقاء، ولم ننتهي من تصويرها، وأني حاليًا في الطريق إلى موقع التصوير لاستكمال المشاهد المتبقية استعدادًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بمجرد الانتهاء من مونتاج الكليب".

 

وأضاف: "الصورة تم التقاطها من الجمهور المارين في الشوارع، وأحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور نزولها".

 

واستكمل قائلًا: "الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والفيديو كليب من إخراج أكرم فاروق.


خاص.. "الفجر الفني" يكشف كواليس الصورة التي جمعت إيهاب توفيق بنجوم التسعينات
خاص.. "الفجر الفني" يكشف كواليس الصورة التي جمعت إيهاب توفيق بنجوم التسعينات

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