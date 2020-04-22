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ترامب يأمر البحرية بتدمير أي زورق إيراني يضايق السفن الأمريكية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:48 م
ترامب
ترامب
وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زورق إيراني يضايق السفن الأمريكية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وأعلن ترامب، استعداده لتقديم معونات لإيران من أجل مساعدتها على التعامل مع جائحة فيروس كورونا "إذا طلبت طهران ذلك"، مضيفًا: "إذا احتاجت إيران مساعدات سأكون مستعدا لذلك".

 

وفي سياق آخر، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 2700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة، حسبما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية.

 

وقد توقعت بعض مراكز الأبحاث، في وقت سابق، أن يصل عدد الوفيات بفيروس كوورنا إلى 240 ألف حالة وفاة، بينما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا تزيد أعداد الوفيات عن 65 ألف حالة.

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