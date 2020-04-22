Advertisements

مؤش سوق دبي المالي يصعد 2% بختام تعاملات الأربعاء

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:40 م
مؤشر سوق دبي امالي
مؤشر سوق دبي امالي
نيفين سمير

سوق دبي المالي 

أنهي سوق دبى المالى، للارتفاع  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2% رابحاً 36.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.28 نقطة، مدفوعاً بصعود 8 قطاعات على رأسها العقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 349.9 مليون سهم محققة ما قيمته 244.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4783 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 25 سهماً، فيما انخفضت 4 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
 

وارتفعت 8 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.43%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.05%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.22%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.13%.
 
وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي ،  سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 10.17%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 8.33%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 21.6 مليون ورقة بقيمة 51.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 2.54%

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

98 25 الف 25

أخبار تهمك

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ يوم

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يومين

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 15 ساعة

سر تعثر صفقة كيليان مبابي مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

منذ ساعتين

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ يوم

شوبير يكشف صدمة بشأن انضمام أحمد حجازي إلى الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

"الأعلى للإعلام" يوصي بغلق حسابات الطالبة حنين حسام: تروج للدعارة المُقنعة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ ثلث ساعة

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

مؤشر بورصة "دبي "يصعد 1.3% بختام جلسة اليوم

مؤشر سوق دبي المالي ينهي تعاملات اليوم علي إرتفاع بنسبة 0.14%

مؤشر سوق دبي المالي ينهي تعاملات اليوم علي إرتفاع بنسبة 0.51%

5 قطاعات تتسبب في صعود مؤشر سوق دبي المالي بختام جلسة الأحد

سوق دبي المالي يتعافي ويربح 8.9 نقاط بختام جلسة اليوم

مؤشر دبي المالي يقفز 1.23% بختام أولى جلسات الأسبوع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

02:24 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

11:43 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

08:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم