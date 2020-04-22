مؤش سوق دبي المالي يصعد 2% بختام تعاملات الأربعاء





سوق دبي المالي





أنهي سوق دبى المالى، للارتفاع تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2% رابحاً 36.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.28 نقطة، مدفوعاً بصعود 8 قطاعات على رأسها العقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 349.9 مليون سهم محققة ما قيمته 244.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4783 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 25 سهماً، فيما انخفضت 4 أسهم، واستقرت 4 أسهم.





وارتفعت 8 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.43%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.05%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.22%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.13%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي ، سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 10.17%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 8.33%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 21.6 مليون ورقة بقيمة 51.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 2.54%