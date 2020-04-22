مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.32% مع نهاية تعاملات اليوم





سوق البحرين المالى





أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% خاسراً 4.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1308.53 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والصناعة ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين بختام التعاملات، 3.7 مليون سهم بقيمة 698.4 ألف دينار بحرينى.



