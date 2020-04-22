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مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.32% مع نهاية تعاملات اليوم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:35 م
مؤشر سوق البحرين المالي
مؤشر سوق البحرين المالي
نيفين سمير

سوق البحرين المالى

أنهي سوق البحرين المالى،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% خاسراً 4.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1308.53 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والصناعة ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين بختام التعاملات، 3.7 مليون سهم بقيمة 698.4 ألف دينار بحرينى.
 

وقاد التراجع بسوق البحرين المالي قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 13.42% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.94%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.25% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.29% ، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.74%.
 

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