بريطانيا.. وزير: واثقين من تحقيق إجراء 100 ألف اختبار يوميًا لكورونا

كشف وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة واثقة من أنها ستحقق هدفها المتمثل في إجراء 100 ألف اختبار يوميًا لفيروس كورونا بحلول نهاية الشهر الجاري.

كشف وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة واثقة من أنها ستحقق هدفها المتمثل في إجراء 100 ألف اختبار يوميًا لفيروس كورونا بحلول نهاية الشهر الجاري.