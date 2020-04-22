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بريطانيا.. وزير: واثقين من تحقيق إجراء 100 ألف اختبار يوميًا لكورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشف وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة واثقة من أنها ستحقق هدفها المتمثل في إجراء 100 ألف اختبار يوميًا لفيروس كورونا بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال "راب"، الذي يعد في منزلة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، وهو يتعافى من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، أمام البرلمان: "أعتقد أنه من المهم أن يكون لديك هدف والقيادة نحو الهدف. نحن نحرز تقدمًا جيدًا، ونحن واثقون من أننا سنحققه"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "أن الأمر يتعلق بالقدرة، والتوزيع، ولن نتمكن من تحقيق هذا الهدف إلا إذا اجتمعنا جميعًا لتحقيق ذلك".

وأظهرت الأرقام الرسمية يوم الثلاثاء، أنه تم إجراء 18206 اختبارات في اليوم السابق.

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