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كيف تحرك مجلس الأهلي للحفاظ على أسعار عضويته رغم أزمة كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:53 م
الخطيب
الخطيب
علي نبوي
رغم انشغال الجميع بأزمة كورونا وتعليق النشاط الرياضي بسبب الفيروس المستجد إلا إن تحركات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتنمية موارد النادي وايضا العمل علي زيادة عدد المنتمين لاسرة الأهلي بالحصول علي العضويات الجديدة سواء العامة أو عضوية الفروع بالأسعار الحالية كانت حاضرة بقوة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي. 

وحصل النادي الأهلي على موافقة الجهة الإدارية لاستمرار العمل بالأسعار القديمة لمدة ٣ أشهر، وذلك
بعد أن أجرى الكابتن الخطيب اتصالًا هاتفيًّا بالدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، شرح خلاله الموقف كاملًا، ورغبة النادي في مد فترة استقبال الراغبين في الحصول على عضوية النادي بنفس الأسعار الحالية، وحصل رئيس الأهلي على موافقة الدكتور أشرف صبحي وذلك في ظل الاعداد الكبيرة من الراغبين في الحصول على عضوية النادي والذين قاموا باتخاذ بعض الخطوات الأولية، ويرغبون في استكمال الإجراءات الإدارية ، لإتمام خطوات الانضمام إلى أسرة الأهلي، وحالت الظروف الحالية دون إتمام ذلك.

وفي ضوء ما سبق ذكره وافق مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه أمس على قبول العضويات الجديدة من خلال تطبيق النادي الأهلي «الأبلكيشن»، حيث يمكن لمن يرغب في الحصول على عضوية الأهلي سواء العامة أو في الأفرع الدخول على التطبيق وملء الاستمارات، تمهيدا لمراجعتها واستكمال بقية الإجراءات والتسديد من خلال التطبيق الذي يتيح أيضًا للأعضاء الحاليين تسديد الاشتراكات الجديدة ٢٠٢٠/٢٠٢١.

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